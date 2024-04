Atomic Blonde-forfatter håper fortsatt på oppfølger og trilogi

HQ

Etter den flotte debuten for syv år siden ble det bekreftet at Atomic Blonde skulle få en oppfølger i regi av Netflix, men i årene som har gått siden da har det skjedd svært lite av betydning, og nå gjenstår spørsmålet om en oppfølger noen gang vil se dagens lys.

Kurt Johnstad, manusforfatteren til Atomic Blonde, har snakket med CinemaBlend om saken og sier at han fortsatt har håp om at det ikke bare blir en oppfølger, men også en tredje film som avrunder trilogien.

"For meg har jeg alltid sagt at det er en trilogi. Du kan fortelle tre av dem, og jeg håper de får det til. Og hvis de trenger hjelp, vet de hvor de kan finne meg."

Som du kan se av Johnstads kommentarer, har han ennå ikke blitt kontaktet med tanke på å skrive et manus til en andre film, for ikke å snakke om en tredje film. Forhåpentligvis ordner dette seg snart, for det er på tide at vi vender tilbake til denne actionfylte og dystre verdenen.