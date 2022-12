HQ

Atomic Heart slippes offisielt i februar, og det virker som at vi ikke trenger å bekymre oss for flere forsinkelser. Spillet fikk til og med en ny gameplaytrailer under nattens The Game Awards, som viser noen glimt av den hektiske kampanjen.

Her får vi både glimt av nye fiender, en ny boss og masse, masse mer. Du kan se traileren nedenfor.