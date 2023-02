Atomic Heart er nesten 80 gigabyte på Xbox Series X

HQ

Etter lang tid med flere forsinkelser slippes endelig Atomic Heart den 21. februar. Forhåndsinnlastingen av spillet har nå startet på Xbox (det følger med Game Pass, så gjør deg klar hvis du har tenkt å spille det), og takket være dette vet vi hvor mye SSD-lagring vi må ha tilgjengelig når det lanseres.

Som forventet viser det seg å være et ganske massivt beist, men ikke det største vi har sett heller med sine 78.66 gigabyte. Dette er ganske vanlig for store AAA-spill i disse dager, men vi har hatt flere scenarier med noen spill som er mer enn dobbelt så store.

Atomic Heart har blitt kalt en sovjetisk versjon av Bioshock, og ser veldig lovende så langt. Den russiske utvikleren Mundfish har imidlertid i det siste fått kritikk for sin manglende vilje til å fordømme krigen mot Ukraina, og blitt beskyldt for å høste personopplysninger for det russiske regimet.

Også, som Eirik har påpekt flere ganger, har vi ikke sett et sekund av gameplay fra konsollversjonene - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series S / X - av Atomic Heart til tross for at det vil bli utgitt om mindre enn to uker. Mundfish sier at den nye generasjonen kjører i "Solide 60fps, 4K i dungeons og dynamisk oppløsning, samt for det meste 4K med 60 fps i åpen verden", men bevis ville vært fint.