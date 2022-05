Atomic Heart har tatt over 630 000 timer å utvikle

HQ

Selv om Atomic Heart ser ganske interessant ut, så har Mundfish også tatt seg god tid til å sikre at spillet lever opp til forventningene. Det forventes fortsatt lansert innen utgangen av året, men det har blitt forsinket en del ganger før.

Via studioets Telegram har de nå fortalt oss en del mer om både utviklingen og spillet, samt et estimat over hvor lang tid det har tatt å lage. Vi advarer dog om at det er skrevet på russisk, og er oversatt automatisk:

"We calculated here that our team has grown to 120 people in 5 years. And even if we calculate that not all 120 people always worked, all 5 years, but only half of them, let's say 60. It turns out interesting: 60 people 22 working days a month, 8 hours a day, 12 months a year for 5 years! This gives a total of 633,600 hours. Six hundred and thirty-three thousand hours of game development. Which gives the output several tens of hours of gameplay. Just a few tens of hours in five years, There is only one conclusion left. Games are art!"

Her får vi vite at teamet nå består av 120 personer, som er mer enn forventet, og at de fortsatt sikter etter et 20-30 timer langt spill.