Atomic Heart kjører i 4K med 60 bilder per sekund på dagens konsoller

Ifølge utvikleren Mundfish vil Atomic Heart kjøre i 4K med 60 bilder per sekund på både Xbox Series X og PlayStation 5, med noen potensielle små fall i den åpne verden.

Oppløsningen og bildefrekvensen skal angivelig holde seg helt stabil gjennom spillets diverse dungeons. Mens mange tar 60 bilder per sekund for gitt, har mange moderne spill nøyet seg med 30 bilder per sekund, uten å gi spillerne valg om å prioritere bildefrekvens over grafikk for eksempel, slik som Gotham Knights og A Plague Tale: Requiem.

Utviklerne sier også at det vil være fantastisk optimalisering for forrige generasjons konsoller. Selv om dette ikke betyr at vi kommer til å få samme bildefrekvenser og oppløsning som på dagens konsoller, er det fortsatt et godt tegn for et spill som lett kunne ha fokusert på kun den nyere teknologien.