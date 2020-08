Atomic Heart mikser Bioshock og Doom i gameplaytrailer

Du ser på Annonser

Man trenger ikke engang å høre på ryktene om utviklingsproblemer for å forstå at ting ikke har gått på skinner for det lovende Atomic Heart. Det har ofte gått ganske lang tid mellom hver gang vi har hørt fra spillet, men dagens livstegn får det til å virke som om ting går mye bedre nå.

Mundfish har nemlig offentliggjort en sju minutter lang gameplaypresentasjon som viser både litt av utforskningen, kamper mot noen vanlige fiender og en bosskamp. Noen av dere vil nok også legge merke til musikken, for det viser seg at det er selveste Mick Gordon (de siste årene mest kjent for Doom og Doom Eternal) som har blitt hyret inn for å ta lyddesignet til nye høyder.

Samtidig kan utviklerne bekrefte at Atomic Heart også vil komme til PlayStation 5 og Xbox Series X en gang i fremtiden.