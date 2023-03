Atomic Heart mods legger til alt fra cheats til Saul Goodman

HQ

Til tross for at det er en ganske fersk utgivelse finner allerede mange mods veien til Atomic Heart på Nexus Mods. Hvis du har spillet og ennå ikke har hatt en sjanse til å sjekke dem ut vokser listen over mods for Atomic Heart hver dag.

Det er dine normale endringer i spillet på mod-siden, for eksempel en økt FOV-måler og sjansen til å fjerne vignettering. Selv om disse endringene er velkomne har mange kritisert Atomic Hearts-utvikler Mundfish for ikke å inkludere noen grunnleggende innstillinger ved lansering.

For de som ønsker å gjøre opplevelsen litt mer sprø er det en mod som gjør Saul Goodman til en øks du kan bruke til å overleve maskinapokalypsen. Og hvis du vil gjøre spillet litt enklere er det selvfølgelig cheats for Atomic Heart du også kan hente fra Nexus Mods-siden.

Vil du laste ned noen mods for Atomic Heart?