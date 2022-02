Atomic Heart skal ta rundt 20 timer å spille gjennom

HQ

Atomic Hearts ser ut til å bli et like unikt som forseggjort spill, som tydelig illustreres av traileren som ble sluppet denne uken (som du kan se nedenfor). Det ser imidlertid ut til å være et ganske rett-frem-spill som ikke stiller store krav til din dyrebare tid, og vi vet dette takket være et intervju vi nylig gjorde med utvikleren Mundfish, hvor vi fikk vite hvor lang tid det vil ta å fullføre Atomic Heart:

"We're aiming for around 20 hours for the critical path, and even more, if you want to do all the side activities."

Det ble også nevn under intervjuet (som du kan se i sin helhet her) at spillets åpne verden ikke har til hensikt å konkurrere mot eksempelvis Assassin's Creed Valhalla eller Grand Theft Auto V, men at det fortsatt vil være mange spennende ting å gjøre.

Atomic Heart kommer til PC, PlayStation og Xbox og blir tilgjengelig via Game Pass fra dag én.