Atomic Heart utsatt til 2023

HQ

Da undertegnede delte Atomic Heart sin heftige kamp-trailer i august skrev jeg at mangelen på et lanseringsår i den gjorde meg ganske sikker på at spillet hadde blitt utsatt til 2023. Mange bemerket da at utviklernes Twitter-konto stadig hevdet at lanseringen ville bli i år, men magefølelsen min hadde rett igjen.

Mundfish har nemlig både gode og dårlige nyheter til oss i en pressemelding. Den gode er at spillet har fått seg en utgiver i form av Focus Entertainment, mens den dårlige er at de trenger mer tid for litt siste finpuss. Derfor har de bestemt seg for å utsette Atomic Heart til første kvartal av 2023. En eksakt dato vil annonseres "snart".