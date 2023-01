Atomic Heart utvikler anklaget for å høste data for det russiske regimet

HQ

Den russiske utvikleren Mundfish gikk nylig til gull med sin kommende tittel Atomic Heart, men fikk hard kritikk for to uker siden for uttalelse om Russlands krig mot Ukraina, som ble ansett som veldig vag og heller aldri eksplisitt sa at de ikke støttet Russland.

Nå AIN. Capital har gitt ut en rapport som nok en gang viser at Mundfish opptrer tvilsomt. Denne gangen er det oppdaget i den russiske personvernerklæringen at brukerdata i selskapets nettbutikk ikke nødvendigvis er private, og kan deles med ulike russiske myndigheter. Rapporten sier også at politikken følger «russiske mobiliseringslover, der soldater for tiden rekrutteres i Russland for å fortsette den kriminelle krigen mot Ukraina». Legg til dette at Mundfish har sin juridiske adresse i Russland og Atomic Heart er " sponset av russiske investorer", uten å si mer om hvilke disse er.

Etter at GamesRadar tok kontakt med Mundfish angående alle disse funnene, svarte selskapet dette om høsting av brukerdata:

"Vårt spill og nettsted samler IKKE inn informasjon eller data. Nettstedets personvernerklæring er utdatert og feil, og burde vært fjernet for mange år siden. Vi har stengt butikken for å forsikre våre fans om integriteten til studioet og produktene våre. Vi beklager eventuell forvirring i denne saken.»

De nevnte imidlertid ikke noe av de andre beskyldningene, så vi mistenker at Atomic Heart (et spill om et fremtidig Sovjetunionen) kan fortsette å være en kontroversiell tittel, da det er vanskelig å si hvor mye involvering det russiske regimet har i spillet på forskjellige måter - som innholdet.