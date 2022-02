Atomic Heart-utvikler utelukker ikke multiplayer i fremtiden

HQ

Bioshock ble berømt for sin spennende singleplayer-historie, men da utvikleren bak Bioshock 2 forsøkte å implementere multiplayer, så gikk det ikke spesielt bra. Utvikleren Mundfish later til å ha lært noe av dette med Atomic Heart, som er et singleplayer-eventyr, men de vil heller ikke utelukke multiplayer helt.

I en Q&A med WCCFTech sier det russiske studioet at de for øyeblikket har fullt fokus på singleplayer, men at multiplayer er en mulighet i fremtiden:

"We're not ruling out the possibility of multiplayer in the future, but right now, we're entirely focused on creating a perfect single player narrative experience."

Foretrekker du singleplayer-spill eller multiplayer-spill? Du kan se den nyeste traileren nedenfor.