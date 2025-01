Attack on Titan får en alternativ slutt i denne fanlagde episoden

HQ

Selv om mange anime-fans elsker Attack on Titan, er slutten fortsatt et splittende tema blant fansen. Så hvis du ønsker å se hvordan et annet studio kan gjøre Attack on Titan-slutten litt mer fordøyelig, bør du sjekke ut Studio Eclypse's Attack on Titan: Requiem.

Den fan-laget episoden går over den siste buen av Attack on Titan, med et annet spinn. Vi er ikke helt sikre på hvordan historien endres, da det ville innebære spoilere, men vi får vite mer når episoden har premiere 15. januar.

En japansk versjon kommer også senere, så hvis du er en som foretrekker å se anime med japanske stemmer, har du bare litt mer ventetid foran deg. I mellomtiden kan du sjekke ut en kort trailer nedenfor :