Attack on Titan får en siste film for å si farvel til animeserien

HQ

Attack on Titan: The Final Season hadde først premiere tilbake i desember 2020. Desember 2020 var da vi trodde historien ville komme til en slutt, og likevel tok det nesten tre år å avslutte det hele med to sesonger med anime og to ekstra lange spesialer.

Etter at den siste spesialen ble sendt sent i fjor, trodde vi endelig at det var over. Avslutningen var middelmådig for mange fans, som bare var glade for å se slutten. Men hvis du fremdeles ikke er klar til å ta farvel med Titans og Spider-Man-gadgets, så lager MAPPA en film til.

Attack on Titan: The Last Attack er egentlig bare de to siste spesialfilmene slått sammen til én, men filmen vil tilsynelatende også inneholde noen forbedringer. Spesielt kommer det til å være et sterkere fokus på lyd. Foreløpig er det bare planlagt en utgivelse i Japan, men vi kan forestille oss at filmen til slutt vil flyte over til Vesten med tanke på animeens popularitet.