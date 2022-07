Attack on Titan inntar Dead by Daylight

HQ

De fleste har vel i det minste hørt om den fenomenale animeserien Attack on Titan, og nå kan alle Dead by Daylight-spillere glede seg over en crossover med denne. Det betyr at du fra i dag kan kjøpe hele ti forskjellige kostymer som alle er hentet fra Attack on Titan. To av kostymene er for mordere og åtte av dem er for overlevende:

Dwight Fairfield in Erern's Uniform

Yui Kimura in Mikasa's Uniform

Felix Richter in Armin's Uniform

Meg Thomas in Annie's Uniform

Zarina Kassir in Hanges Uniform

Jake Park in Levi's Uniform

Kate Denson in Historia's Uniform

Ace Visconti in Kenny's Uniform

The Armored Titan Outfit for The Oni

The War Hammer Titan Outfit for The Spirit

Noe som frister? Sjekk ut traileren under.