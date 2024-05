Attack on Titan-musikalen er på vei til New York

HQ

Den populære anime- og mangaserien Attack on Titan har fått en musikal, og ganske snart vil den forlate Japan og sette kursen mot USA. Nærmere bestemt kommer Attack on Titan til Broadway, for en oppsetning i New York i oktober.

Dette ble bekreftet av Crunchyroll, som også avslørte at det bare vil være fire forestillinger av musikalen fra 11. til 13. oktober. Hvis den blir en stor hit, kan vi kanskje få se den andre steder i verden. Forhåpentligvis i det minste et par forestillinger i Europa.

Noen vil kanskje rynke på nesen av tanken på en Attack on Titan-musikal. Det høres ut som en parodi når man først hører om det, på samme måte som Breaking Bad on Ice. Men med tanke på hvor populær serien var i Japan i fjor, virker det ikke som om kildematerialet har blitt tråkket for hardt på.