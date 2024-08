Audezes Maxwell ønsker å erobre spillhodesettsektoren

HQ

Det finnes mange utmerkede alternativer for spillhodesett, men folkene hos Audeze mener at de kan stå hode og skuldre over resten. Maxwell er en trådløs dings som bruker 90 mm Planar Magnetic Drivers, klasseledende høy oppløsning, Dolby Atmos-støtte og en tilkobling med ekstremt lav latenstid for å overgå konkurrentene.

For å lære mer om Audeze Maxwell, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen og hva som gjør den spesiell.