Audi forklarer hvorfor de nettopp har lansert en Q7 med kun dieselmotor i Europa

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Mens salget av elbiler har gått ned i noen deler av verden, holder det seg oppe i Europa, med en markedsandel på 20 % i første kvartal 2026. Videre, selv om EU trakk seg fra et direkte dieselforbud, forventes det at strengere reguleringer vil komme i en eller annen form.

Her kommer Audi inn i bildet, som nå lanserer en ny Q7 i Europa med bare én motorvariant – en 3,0-liters V6 TDI mildhybrid-dieselmotor.

Dette vakte en del oppsikt, men ifølge Audi forteller kundebehovet en annen historie når det gjelder store premium-SUV-er – til tross for at de selger ganske mange store premium-SUV-er som elbiler.

En talsperson for selskapet fortalte Motor1 at V6-dieselen ble prioritert fordi den fortsatt er det mest populære motorvalget blant europeiske Q7-kjøpere. Audi sier at de alltid lanserer biler med de drivlinjene som er mest relevante for hvert marked, og for Europa er det fortsatt TDI.

«Basert på kundebehovet starter vi med de viktigste motorene per marked eller region. I Europa er dette V6 TDI med 295 hk og 241 hk. Begge motorene har MHEV-teknologi med ytterligere 24 hk», sier Audi.