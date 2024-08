Audi presenterer A6 e-tron

HQ

Audi har løftet på teppet for sin neste elektriske bilmodell. A6 e-tron er designet for å utmerke seg med både langdistansekomfort og sportslig kjøredynamikk, og med dette i tankene blir den den første rene elbilen fra Audi som er tilgjengelig som Sportback- eller Avant-alternativ.

A6 e-tron vil bli drevet av et 100 kWh-batteri som lover en rekkevidde på over 400 km, 0-62 mph på 5,4 sekunder og en toppfart på 130 mph. Sportback- og Avant-modellene vil presse dette litt lenger ved å nå en toppfart på 149 km/t og 0-62 km/t på 3,9 sekunder. Det vil etter hvert også komme en bakhjulsdrevet og en firehjulsdrevet Quattro-utgave, men disse vil bli avslørt på et senere tidspunkt.

Batteriet vil være hurtigladet og kunne gå fra 10-80 % på 21 minutter. Den vil ha OLED-baklys på de dyrere modellene, og vil ha et buet OLED-skjermpanel som inkluderer en 11,9-tommers Audi virtual cockpit og en 14,5-tommers infotainment-berøringsskjerm, samt en 10,9-tommers passasjerskjerm. Det vil være et panoramatak som kan endres fra å være gjennomsiktig til ugjennomsiktig ved å trykke på en knapp, Bang & Olufsen-høyttalere i hele bilen, og den vil støtte ulike bilprogramvare som Apple CarPlay, Android Auto, og til slutt ChatGPT også.

Selv om det er bekreftet at A6 e-tron vil være tilgjengelig for bestilling fra 2. september 2024, holdes de fullstendige spesifikasjonene og prisene tilbake til den datoen også.

Dette er en annonse: