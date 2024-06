Audi presenterer den neste utviklingen av e-tron GT

HQ

Audi har vært en massiv støttespiller for den elektriske bevegelsen i bilindustrien, og har vært en av de mest proaktive aktørene på dette området. Derfor har det tyske selskapet nå avslørt neste skritt fremover for sin e-tron GT-serie, som inkluderer tre nye varianter som skal bestilles i august.

Den første modellen er S e-tron GT, som står for "elegant sportslighet". Den sies å ha en "stripe med karosserifarget lakk over Singleframe gir Gran Turismo et enda mer sportslig og visuelt dypere utseende" samt "luftgardiner, som sørger for optimalisert luftstrøm rundt forhjulet i frontskjørtet, er kraftigere formet."

Den litt mer eksklusive RS e-tron GT sies å ha et "mye mer radikalt utseende". Vi blir fortalt at den "virker lavere, og ser ut til å klemme gata i kombinasjon med de funksjonelle L-formede bladene", og at "bakenden på RS e-tron GT låner elementer fra motorsport".

RS e-tron GT performance blir den første helelektriske RS performance-modellen Audi noensinne har laget. Den "har unike designelementer og skiller seg ut fra RS e-tron GT med et matt, mørklagt karbontak i kombinasjon med valgfrie kamuflasjeelementer i karbon".

Vi får også vite at hver av modellene vil tilby økt ladeeffekt og elektrisk firehjulsdrift for å forbedre rekkevidde og ytelse. S e-tron GT vil ha en ladeeffekt på 500 kW, RS e-tron GT på 630 kW og RS e-tron performance på 680 kW, der sistnevnte er "den kraftigste produksjonsbilen som Audi noensinne har bygget".

Når det gjelder hvordan dette oversettes til ytelse, vil S e-tron GT ha en 0-62mph på 3,4 sekunder, RS e-tron GT på 2,8 sekunder, og RS e-tron GT performance klarer bragden på lynraske 2,5 sekunder. S-modellen har en toppfart på 152 km/t, mens de to RS-modellene er begrenset til 155 km/t.

Prisene og den offisielle lanseringsdatoen for disse nye bilene er ennå ikke avslørt.

