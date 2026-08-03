August 2026 i idretten: Store begivenheter innen fotball, tennis, friidrett, F1 og mer denne måneden

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August har rykte på seg for å være en av de roligste månedene i året, også når det gjelder sport, men det stemmer ikke helt. VM er kanskje over, og vi har ikke OL i år, men august 2026 vil helt sikkert være fylt med alle slags sportsbegivenheter, blant annet gjenopptakelsen av Formel 1- og MotoGP-sesongene, flere store tennisturneringer, åpningskampene i de store nasjonale fotballigaene og mye mer, inkludert typiske sommerbegivenheter som Vuelta a España.

Her er en oversikt over de store sportsbegivenhetene som finner sted over hele verden i august 2026:

August 2026 i sportens verden

Store tennisturneringer i august



Canadian Open – ATP 1000, WTA 1000: 2.–12. august



Cincinnati Open – ATP 1000, WTA 1000: 13.–23. august



Grand Slam US Open: 31. august–13. september



Motorsport i august 2026



Moto GP: Storbritannias GP: 7.–9. august



Formel 1: Nederlandsk GP: 21.–23. august



Moto GP: Aragon GP: 28.–30. august



GT World Challenge Asia (langdistanseløp): 29.–30. august



Sykling i august 2026



Tour de France for kvinner: 1.–9. august



La Vuelta a España: 22. august–13. september



Landhockey



FIH-verdensmesterskapet i landhockey for menn: 14.–30. august



FIH-verdensmesterskapet i landhockey for kvinner: 14.–30. august



Friidrett og annet:



EM i friidrett: 10.–16. august



VM i rytmisk gymnastikk: 12.–16. august



EM i kunstgymnastikk for kvinner: 13.–16. august



EM i kunstgymnastikk for menn: 19.–23. august



Middelhavslekene: 21. august–3. september



Verdensmesterskap i roing: 23.–30. august



VM i moderne femkamp: 24.–30. august



EM i kunstløp på rulleskøyter: 31. august–13. september



Fotball: sesongstart i de nasjonale ligaene 2026/27



Eredivisie: 7. august



LaLiga: 15. august



Kvinne-Bundesliga: 21. august



Ligue 1: 22. august



Premier League: 22. august



Serie A: 22. august



Bundesliga: 28. august



LaLiga F: 30. august



Fotball: Supercupene



UEFA Super Cup: PSG mot Aston Villa: 12. august



Trophée des Champions: PSG mot Lens: 16. august



FA Community Shield: Arsenal mot Manchester City: 16. august



Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund mot Bayern München: 22. august



Skal du se noen sportsbegivenheter i august 2026?