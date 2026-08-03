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Sport

August 2026 i idretten: Store begivenheter innen fotball, tennis, friidrett, F1 og mer denne måneden

August byr på mange sportsbegivenheter, blant annet starten på fotballsesongen 2026/27...

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August har rykte på seg for å være en av de roligste månedene i året, også når det gjelder sport, men det stemmer ikke helt. VM er kanskje over, og vi har ikke OL i år, men august 2026 vil helt sikkert være fylt med alle slags sportsbegivenheter, blant annet gjenopptakelsen av Formel 1- og MotoGP-sesongene, flere store tennisturneringer, åpningskampene i de store nasjonale fotballigaene og mye mer, inkludert typiske sommerbegivenheter som Vuelta a España.

Her er en oversikt over de store sportsbegivenhetene som finner sted over hele verden i august 2026:

August 2026 i sportens verden

Store tennisturneringer i august


  • Canadian Open – ATP 1000, WTA 1000: 2.–12. august

  • Cincinnati Open – ATP 1000, WTA 1000: 13.–23. august

  • Grand Slam US Open: 31. august–13. september

Motorsport i august 2026


  • Moto GP: Storbritannias GP: 7.–9. august

  • Formel 1: Nederlandsk GP: 21.–23. august

  • Moto GP: Aragon GP: 28.–30. august

  • GT World Challenge Asia (langdistanseløp): 29.–30. august

Sykling i august 2026


  • Tour de France for kvinner: 1.–9. august

  • La Vuelta a España: 22. august–13. september

Landhockey


  • FIH-verdensmesterskapet i landhockey for menn: 14.–30. august

  • FIH-verdensmesterskapet i landhockey for kvinner: 14.–30. august

Friidrett og annet:


  • EM i friidrett: 10.–16. august

  • VM i rytmisk gymnastikk: 12.–16. august

  • EM i kunstgymnastikk for kvinner: 13.–16. august

  • EM i kunstgymnastikk for menn: 19.–23. august

  • Middelhavslekene: 21. august–3. september

  • Verdensmesterskap i roing: 23.–30. august

  • VM i moderne femkamp: 24.–30. august

  • EM i kunstløp på rulleskøyter: 31. august–13. september

Fotball: sesongstart i de nasjonale ligaene 2026/27


  • Eredivisie: 7. august

  • LaLiga: 15. august

  • Kvinne-Bundesliga: 21. august

  • Ligue 1: 22. august

  • Premier League: 22. august

  • Serie A: 22. august

  • Bundesliga: 28. august

  • LaLiga F: 30. august

Fotball: Supercupene


  • UEFA Super Cup: PSG mot Aston Villa: 12. august

  • Trophée des Champions: PSG mot Lens: 16. august

  • FA Community Shield: Arsenal mot Manchester City: 16. august

  • Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund mot Bayern München: 22. august

Skal du se noen sportsbegivenheter i august 2026?

August 2026 i idretten: Store begivenheter innen fotball, tennis, friidrett, F1 og mer denne måneden
TuGuDesign / Shutterstock

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Sporttennisfotballsyklingfriidrett


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