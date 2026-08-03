Sport
August 2026 i idretten: Store begivenheter innen fotball, tennis, friidrett, F1 og mer denne måneden
August byr på mange sportsbegivenheter, blant annet starten på fotballsesongen 2026/27...
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August har rykte på seg for å være en av de roligste månedene i året, også når det gjelder sport, men det stemmer ikke helt. VM er kanskje over, og vi har ikke OL i år, men august 2026 vil helt sikkert være fylt med alle slags sportsbegivenheter, blant annet gjenopptakelsen av Formel 1- og MotoGP-sesongene, flere store tennisturneringer, åpningskampene i de store nasjonale fotballigaene og mye mer, inkludert typiske sommerbegivenheter som Vuelta a España.
Her er en oversikt over de store sportsbegivenhetene som finner sted over hele verden i august 2026:
August 2026 i sportens verden
Store tennisturneringer i august
- Canadian Open – ATP 1000, WTA 1000: 2.–12. august
- Cincinnati Open – ATP 1000, WTA 1000: 13.–23. august
- Grand Slam US Open: 31. august–13. september
Motorsport i august 2026
- Moto GP: Storbritannias GP: 7.–9. august
- Formel 1: Nederlandsk GP: 21.–23. august
- Moto GP: Aragon GP: 28.–30. august
- GT World Challenge Asia (langdistanseløp): 29.–30. august
Sykling i august 2026
- Tour de France for kvinner: 1.–9. august
- La Vuelta a España: 22. august–13. september
Landhockey
- FIH-verdensmesterskapet i landhockey for menn: 14.–30. august
- FIH-verdensmesterskapet i landhockey for kvinner: 14.–30. august
Friidrett og annet:
- EM i friidrett: 10.–16. august
- VM i rytmisk gymnastikk: 12.–16. august
- EM i kunstgymnastikk for kvinner: 13.–16. august
- EM i kunstgymnastikk for menn: 19.–23. august
- Middelhavslekene: 21. august–3. september
- Verdensmesterskap i roing: 23.–30. august
- VM i moderne femkamp: 24.–30. august
- EM i kunstløp på rulleskøyter: 31. august–13. september
Fotball: sesongstart i de nasjonale ligaene 2026/27
- Eredivisie: 7. august
- LaLiga: 15. august
- Kvinne-Bundesliga: 21. august
- Ligue 1: 22. august
- Premier League: 22. august
- Serie A: 22. august
- Bundesliga: 28. august
- LaLiga F: 30. august
Fotball: Supercupene
- UEFA Super Cup: PSG mot Aston Villa: 12. august
- Trophée des Champions: PSG mot Lens: 16. august
- FA Community Shield: Arsenal mot Manchester City: 16. august
- Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund mot Bayern München: 22. august
Skal du se noen sportsbegivenheter i august 2026?