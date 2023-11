Austin Powers går løs på Night City i Cyberpunk 2077

HQ

Vi har sett en del kreativ og fantastisk bruk av spoof-materiale opp gjennom årene, og en av dem som tilsynelatende mestrer dette, er eli_handle_b.wav. YouTuberen har brakt Ron Swanson til Half-Life 2, John Wick til Resident Evil 4, Frank Reynolds til The Last of Us og nå også Austin Powers til Cyberpunk 2077.

Videoen heter Austin Powers in The Spy Who Hacked Me, og i den utforsker Mike Myers' berømte rollefigur den dystre og mørke underverdenen i Night City og gjør alle slags sprø påfunn.

Du kan se den glimrende videoen nedenfor.