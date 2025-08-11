Australia anerkjenner staten Palestina i september

HQ

Australia vil anerkjenne en palestinsk stat på FNs generalforsamling i september. Det sier Anthony Albanese, Australias statsminister.

Albanese bekreftet at Australia har mottatt løfter fra de palestinske selvstyremyndighetene om å demilitarisere, avholde valg og fortsette å anerkjenne Israels rett til å eksistere. Ifølge BBC hevder Israel at anerkjennelse av en palestinsk stat "belønner terrorisme".

Albaneses erklæring følger lignende utspill fra Storbritannia, Frankrike og Canada, etter hvert som situasjonen i Gaza forverres. Siden oktober 2023 har mer enn 61 000 mennesker blitt drept som følge av Israels militære kampanje.

I tillegg har det vært et økende press fra humanitære grupper for å få en slutt på kampene, ettersom hungersnød og tørst sies å være utbredt i Gaza. I løpet av helgen har fem mennesker dødd som følge av sult og underernæring, noe som bringer det totale antallet slike dødsfall opp i 217, ifølge det Hamas-ledede helsedepartementet.