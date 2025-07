Australia inndrar Kanye Wests visum på grunn av den kontroversielle "Heil Hitler"-sangen

HQ

Siste nytt om Australia Den amerikanske rapperen slapp en låt som hyllet Adolf Hitler i mai i år. Nå har Australia inndratt Kanye Wests visum etter at han ga ut en sang som støtter nazistisk ideologi, ifølge landets innenriksminister.

"Det var et visum på et lavere nivå, og myndighetene så likevel på loven og sa at hvis du skal ha en sang og fremme den typen nazisme, trenger vi ikke det i Australia", sa innenriksminister Tony Burke til den nasjonale kringkasteren ABC onsdag.

"Vi har nok problemer i dette landet allerede, uten at vi bevisst importerer fanatisme", la han til. Til tross for tidligere provoserende uttalelser fra artisten, har myndighetene reagert på musikken hans og understreket at Australia ikke vil tolerere innhold som fremmer hat.