Australia ønsker strengere restriksjoner på mikrotransaksjoner

Mikrotransaksjoner har blitt veldig vanlig i spillbransjen. Det finnes i veldig mange spill, i en eller annen grad, og det har blant annet ført til at land som Belgia gjør tiltak for å stoppe denne utviklingen, og nå slenger Australia seg på.

Det australske parlamentet har nylig forespurt strengere restriksjoner mot disse monetariseringselementene i spill på bakgrunn av en undersøkelse på området. Lootbokser er ikke kategorisert som gambling for øyeblikket, men ett av parlamentets forslag er blant annet at de skal det nå.

I parlamentets rapport konkluderes det blant annet at lootbokser anses som simulert gambling, samt at disse mikrotransaksjonene kan skape inngangsporter til mer skadelige vaner og konsekvenser.

For å hindre barn i å bli slukt inn i dette systemet har parlamentet foreslått at det implementeres aldersgrense på lootbokser, og at det generelt skal være advarselsetiketter på spill som tilbyr en eller annen form for mikrotransaksjon.