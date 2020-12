Auto Chess Founder's Pack til PS4 er nå tilgjengelig på PS Store

Du ser på Annonser

I august under PlayStations State of Play fikk vi vite at Auto Chess var på vei til PlayStation 4 og skulle egentlig slippes på plattformen den 31. oktober. Det skjedde dog ikke. Dagen før den planlagte utgivelsen ble det annonsert at PS4-utgaven enda ikke var polert nok til å slippes, og de valgte heller å utsette den litt. Vi fikk da ikke noen ny dato, men nå vet vi at spillet endelig er tilgjengelig på PS4.

På Facebook annonserte Dragonest Network og Drodo Studio nemlig at en early access-utgave av Auto Chess nå er tilgjengelig på PlayStation Store.

"Purchase Founder's Pack to get Season 9 Senior Pass and chess player Drodo with early access to Auto Chess! Be prepared to join the new season and to start a journey of discovery with Cannon Granny!" står det i Facebook-innlegget.

Se traileren til PS4-utgaven nedenfor.