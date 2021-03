Auto Chess kommer til PS5 neste uke

Du ser på Annonser

Utgiveren Dragonest har annonsert at de bringer det kompetitive strategispillet Auto Chess til PlayStation 5, og det skjer faktisk ganske snart - spillet lanseres nemlig på Sonys nye konsoll den 30. mars.

Via et innlegg på PlayStation Blog får vi vite at flere nye egenskaper legges til for at denne versjonen best mulig får utnytte konsollens evner, som korte lastetider, visuelle forbedringer og haptisk feedback i kontrolleren. For ikke å glemme den PlayStation-eksklusive figuren Date Masamune, som alle spillere på plattformen får tilgang til.

I samme blogginnlegg avslører Dragonrest at den nye sesongen og Chess Pass lanseres den 28. mars, og bringer nye utfordringer og mer til spillet. For flere detaljer om alt dette, sjekk ut innlegget her.