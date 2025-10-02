Autotrader har anmeldt den nye DBX S, og den er "brutal" Den tidligere Top Gear-programlederen Rory kjører hardt i den nye super-SUV-en fra Aston Martin, og videoanmeldelsen er en fin en...

HQ Sports-SUV-segmentet bare vokser og vokser, og med biler som Lamborghini Urus Performante, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Audi RSQ8, Ferrari Purosangue og alt derimellom - her er det nok av ytelser for deg som vil sitte høyt, pakke mye bagasje, kjøre trygt og romslig med sportsbilytelser. Aston Martins DBX har ligget i toppen når det gjelder hestekrefter i en årrekke, og nå har de rullet ut en enda skarpere modell kalt DBX S, som kommer med 727 hestekrefter (!) og derfor selvfølgelig er veldig, veldig rask. Autotrader har testet den, og videoanmeldelsen er verdt å se.

