Avalanche gjenspeiler sin støtte til transsamfunnet i Hogwarts Legacy

Hvis du har fulgt utviklingen og nyhetene om Hogwarts Legacy de siste månedene har du nok sett at det er en del av spillfellesskapet som oppfordrer til boikott av spillet på grunn av kommentarene som forfatteren og eieren av lisensen, J.K. Rowling i årevis har gjort mot transsamfunnet. En veldig ubehagelig situasjon - selv i Hogwarts Legacys eget studio, Avalanche Software.

Noen utviklere tok allerede et standpunkt mot disse kommentarene, men nå som spillet er i ferd med å bli utgitt (du kan lese vår anmeldelse her), ser det ut til at de har tatt ideene sine til neste nivå, og har gjort Hogwarts Legacy til et mye mer inkluderende spill med de kollektive og kjønnsflytende menneskene.

For det første er det karakterskaperen som i tillegg til å la oss velge utseendet til avataren vår åpner for å ha mannlig eller kvinnelig stemme uansett hva. Derfor går det også an å fastslå om man skal defineres som like mye kan vi definere hvordan vi blir referert til, enten som en heks eller en trollmann.

På toppen av dette har vi Sirona Ryan. Sirona er en sekundær karakter som du får se i flere oppdrag gjennom hele spillet, og som er den nåværende eieren av Three Broomsticks i Hogsmeade. Hun er en viljesterk kvinne som forsvarer både baren og kundene sine med besluttsomhet. I tillegg er hun er transkvinne. Mer enn bare en annen NPC er Sirona en viktig del av hovedplottet i spillet, så vel som i flere sideoppdrag.

Sirona Ryan, en virkelig modig kvinne.

Det ser altså ut til at "Humlesnurrs hær" i Avalanche ønsker å fjerne noen spørsmål og reparere noe av illusjonen som mange fans av serien mistet på grunn av de transfobiske kommentarene, Og utover det vil alle fans finne Harry Potter-universet de alltid har ønsket å spille med mange sideoppdrag og dusinvis av timer med spilling foran seg.