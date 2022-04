Avatar 2 får trailer i mai og Avatar relanseres med bedre lyd og bilde

HQ

De som besøker CinemaCon-messen i disse dager får sannelig servert godbiter på rekke og rad. I dag har de blant annet få se noen mange har lengtet etter i nesten et tiår.

Deadline og andre besøkende fikk nemlig se den første teasertraileren for Avatar 2 i dag. Denne vil også vises foran Doctor Strange in the Multiverse of Madness på kinoer neste uke før den slippes online uken etter det. Samtidig fikk de vite at filmen faktisk vil hete Avatar: The Way of Water når den fortsatt har planlagt premiere den 14. desember.

Ikke at du må vente helt til da om øyne og ører kribler etter å innta det verdenskjente universet igjen, for som en oppladning til The Way of Water vil en ny utgave av Avatar med bedre lyd og visuelle effekter komme på kinoer flere steder i verden den 23. september.