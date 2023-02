Avatar 3 har litt hard konkurranse på utgivelsesdagen

HQ

Med kassasuksessen Avatar: The Way of Water vet vi at lynet faktisk kan slå ned to ganger. Men nå venter vi på å se om det kan slå til tre ganger, ettersom Avatar 3 skal lanseres desember 20, 2024.

En annen stor film er ute etter å kjempe Avatar 3 for billettkontoret kronen, og at filmen er Sonic the Hedgehog 3. Ertet på slutten av Sonic the Hedgehog 2, vil den tredje filmen se utseendet til Shadow the Hedgehog, en elsket karakter i franchisen.

Selv om mange kanskje ikke anser Sonic 3 for å være en konkurrent når den settes opp mot Avatar 3, er det en sjanse for at den tredje filmen i Pandora kan tape på noen billettkontorkontanter takket være den ekstraordinære suksessen Sonic the Hedgehog-filmene er kjent for å ha. Hvis den tredje filmen med vår favoritt blå speedster er satt til å ha noen form for suksess som sine forgjengere, kan Avatar være lurt å se opp.