Avatar 3 kommer til å fokusere på Na'vi-folkets mørkere sider

Avatar: The Way of Water nådde nylig 1 milliard dollar og er på vei til å bli en både profitabel og suksessfull film på kino, akkurat som mange hadde spådd. Derfor er det banet vei for flere filmer i serien, og den tredje er faktisk allerede spilt inn.

Så hva skal den handle om? James Cameron har selv fortalt GeekTyrant at denne filmen vil fokusere mer på Na'vi-folkets mørkere sider:

"For å vise kulturer som er forskjellige fra de jeg allerede har vist. Ilden vil bli representert av 'Askefolket'. Jeg vil avsløre Na'vi fra en annen vinkel fordi jeg for øyeblikket bare har vist deres gode sider. I de tidlige filmene er det veldig negative menneskelige eksempler og veldig positive Na'vi-eksempler. I Avatar 3 kommer vi til å ha det motsatte."

Filmen har premiere 20. desember 2024.