Avatar 4-produkjsonen er i gang for fullt

HQ

Avatar: The Way of Water har ikke hatt premiere ennå, men under D23 Expo ble det avslørt at den i grunn er klar for premiere 12. desember. Skaperen James Cameron avslørte også at arbeidet med nok en film (den fjerde i rekken) offisielt er i full gang nå.

Vi visste allerede at produksjonen av Avatar 3 var i gang for fullt, og tanken er at en Avatar-film skal ha premiere annenhvert år, det vil si 2022, 2024, 2026 og 2028.

Takk, GamesRadar