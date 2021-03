Avatar er tilbake som den mest innbringende filmen noensinne

Du ser på Annonser

Etter en nylansering i Kina har nå James Camerons storfilm Avatar tatt tilbake tittelen som den mest innbringende filmen noensinne, etter at Avengers: Endgame tidligere tok den igjen. Nå rapporterer Boxofficemojo at Avatar har tjent 2,8 milliarder dollar og at den dermed gled forbi Marvels braksuksess.

Marvel tar til Twitter og gratulerer Avatar med dette:

"Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na'vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar."

Avatar 2 har vært under produksjon lenge og den ventes å ha premiere neste år. Flere andre filmer i serien er også på vei, men slippes naturligvis senere.