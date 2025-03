Avatar: Fire and Ash blir den lengste filmen i serien

HQ

James Cameron har avslørt at den neste Avatar-filmen, Fire and Ash, også blir den lengste i serien så langt. Dette betyr en spilletid på over 192 minutter, som var lengden på The Way of Water. I en samtale med Empire forklarte Cameron at det rett og slett var for mye bra materiale som teamet hadde utviklet, inkludert innhold som ble til overs fra produksjonen av The Way of Water. I tillegg forventes Fire and Ash å introdusere en ny, antagonistisk rase av Ash Na'vi.

"Kort sagt hadde vi for mange gode ideer pakket inn i første akt av film 2. Filmen gikk som et lyntog, og vi gikk ikke nok i dybden på karakterene. Så jeg sa: "Folkens, vi må dele den opp."

"Film 3 blir faktisk litt lengre enn film 2."

Cameron fortsatte med å snakke om hvordan Ild og aske vil bli visuelt spektakulær, noe han også understreket under fjorårets D23-arrangement, der han brukte mye tid på å lovprise oppfølgeren.

