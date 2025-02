Avatar: Fire and Ash vil begynne med et tittelkort som benekter enhver bruk av AI

HQ

AI er et av de mest fremtredende temaene i dagens verden. Noen vil at den skal bli en del av alt vi gjør med en gang, mens andre ville vært glade om de aldri så de to bokstavene igjen. James Cameron er visst en av dem som heller mer mot den siste leiren.

Etter å ha talt på et arrangement i New Zealand (via Josh Harding på X/Twitter), sa Cameron at det vil være et tittelkort i begynnelsen av den tredje Avatar-filmen, Fire and Ash, som sier at det ikke ble brukt generativ AI i innspillingen av filmen.

Samtaler om generativ AI har dukket opp mer og mer i løpet av de siste årene, og i takt med at denne teknologiens potensial øker, har mange studioer fått øynene opp for den som et potensielt kostnadsbesparende tiltak. Mange i film- og TV-bransjen mener imidlertid at AI ikke kan erstatte det et menneske kan gjøre, uansett hvor mye den utvikler seg.