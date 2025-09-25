Avatar fortsetter å være et uovertruffent visuelt skue i den nyeste Fire & Ash-traileren

HQ

Uansett hva man måtte mene om Avatar som franchise, er det nesten umulig å argumentere mot seriens bemerkelsesverdige visuelle uttrykk og kunstneriske visjon. Den første filmen var en fryd for øyet, og den andre filmen var, til tross for at den hadde flere svakheter, også en visuell fryd, og det er tydelig at den tredje delen vil følge etter.

En ny trailer for Avatar: Fire & Ash har gjort sin ankomst og gitt oss nok en smakebit på hva historien vil by på. Vi får vite mer om Ash People og hvorfor de ønsker å føre krig mot Jake Sully og de andre Na'Vi-ene, samtidig som Jake begynner å så ideer om å bruke Pandora som et tilfluktssted for menneskeheten etter hvert som den stadig dør ut på jorden. Alt dette skjer mens krigen bryter ut, og Jake og Neytiri kjemper for å beskytte familien sin mot Quaritch og andre trusler, med hjelp fra noen kjente allierte som det alltid fantastiske topprovdyret Toruk.

Sjekk ut den siste fantastiske traileren for filmen nedenfor, før den får kinopremiere 19. desember og får i oppgave å gjenspeile både originalen og Way of Water ved å tjene minst 2 milliarder dollar på kino, en bedrift som for øyeblikket bare er delt av sju filmer gjennom historien...