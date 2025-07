Avatar: Ild og aske - offisiell trailer sluppet på nett

HQ

Avatar: Fire and Ash, den tredje i James Cameron-sagaen som startet for over femten år siden, men også den "andre" i gruppen av oppfølgere som ble filmet rygg mot rygg og vil føre til Avatar 5, har gitt ut sin første offisielle trailer. Disney la opprinnelig traileren ved siden av The Fantastic Four-visningene forrige helg, og den er endelig blitt offentliggjort slik at alle kan se den på nettet.

"Med "Avatar: Ild og aske" tar James Cameron publikum med tilbake til Pandora i et oppslukende nytt eventyr med marinesoldaten og Na'vi-lederen Jake Sully (Sam Worthington), Na'vi-krigeren Neytiri (Zoe Saldaña) og Sully-familien", heter det i det korte sammendraget.

Hvis den andre filmen, Avatar: The Way of Water i 2022, fikk oss til å utforske dypet av Pandoras hav, vil denne filmen vise en ny, mye mer voldelig stamme, og ser ut til å være mørkere i tonen, etter den dramatiske slutten på den andre filmen.

Avatar: Ild og aske har premiere 19. desember. Kommer du til å se den i 3D?