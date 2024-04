Avatar: The Last Airbender dropper showrunner

HQ

Netflix' Avatar: The Last Airbender kan kanskje ikke måle seg med originalserien, men den klarte likevel å tiltrekke seg millioner av seere da den hadde premiere i februar. Netflix har allerede bekreftet at vi får en andre og tredje sesong, men det er allerede én stor endring fra sesong 1.

Albert Kim, showrunneren som erstattet de opprinnelige skaperne Michael Dante DiMartino og Bryan Konietzko, forlater nå serien. I hans sted vil medprodusent og utøvende produsent Christine Boylan og Jabbar Raisani ta hånd om sesong 2 og 3.

Kim ansatte begge de nye showrunners, ifølge The Hollywood Reporter, og det ser ut til at dette var planen for ham i ganske lang tid. Kim ønsket angivelig bare å legge grunnlaget med sesong 1, og etter å ha jobbet med prosjektet i årevis var han klar til å gå videre.

