Avatar: The Last Airbender film utsatt til 2026

Paramount og Nickelodeon samarbeider om å gi oss en trio av animasjonsfilmer om Avatar, men det ser ut til at det allerede har vist seg å være litt av en oppgave å planlegge lanseringen av den første filmen. I utgangspunktet har Aang: The Last Airbender har fått utsatt lanseringsdato.

Ifølge Variety har filmen blitt utsatt fra 25. oktober 2025 til 20. januar 2026. Dette er ikke en stor forsinkelse i det store og hele, bare noen måneder, men akkurat nå får det filmen til å føles enda mer som en fjern drøm.

Aang: The Last Airbender vil gi oss et første møte med en voksen Aang, som forsøker å skape fred i den verdenen han skapte på slutten av animasjonsserien. Det ser ut til å bli en helt ny rollebesetning, i tillegg til Dante Basco som kommer tilbake som prins Zuko.