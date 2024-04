Avatar: The Last Airbender filmen får nytt navn, og Dave Bautista blir en del av rollebesetningen.

HQ

Vi har sett både Korras og Aangs liv som unge Avatarer i Nickelodeons serie, men bortsett fra en og annen tegneserie er de fleste fans ikke klar over hva som skjedde da vår skallede, tatoverte Avatar ble voksen.

Over 20 år etter at Avatar: The Last Airbender hadde premiere, får vi nå en ny film om nettopp dette. Aang: The Last Airbender er navnet på Paramounts kommende film, og den vil følge et eldre Team Avatar som tar opp kampen mot nye fiender og forsøker å gjenopprette balansen i verden etter hendelsene i originalserien.

De fleste av de opprinnelige skuespillerne kommer ikke til å gjenta rollene sine, men Dante Basco, som lagde stemmen til Zuko, kommer tilbake. Dave Bautista blir også med i serien som skurk, ifølge Variety. Filmen - som blir den første av tre frittstående Avatar-filmer - får premiere 25. oktober 2025.