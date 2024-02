Avatar: The Last Airbender-skuespiller har sett den originale serien 26 ganger

HQ

Skuespilleren som spiller Aang i Avatar: The Last Airbender på Netflix har avslørt at han har sett serien 26 ganger. På 14 år er det mange ganger å se serien, og til og med flere enn de fleste superfans.

I et intervju med GamesRadar snakket skuespillerne om sine egne erfaringer med den originale serien. Ian Ousley, som spiller Sokka, hevdet først at Kiawentiio, som spiller Katara, hadde mest kunnskap, men så sa Zuko-skuespilleren Dallas Liu "Jeg tror de 26 gangene han har sett Avatar, gir det til Gordon."

Lizzy Yu, som spiller Azula, har også en sterk tilknytning til den opprinnelige serien. "Jeg var litt yngre da den kom ut på Nickelodeon, men jeg så definitivt mange repriser og så denne nye kunststilen som jeg aldri hadde sett før da jeg vokste opp, og følte meg veldig knyttet til den."

Uansett hva du mener om den nye live-action-filmen Avatar, ser det ut til at skuespillerne og filmteamet har tatt mye bedre hensyn til originalen enn M. Night Shyamalan gjorde.