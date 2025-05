Avatar: The Last Airbender utvider rollebesetningen med Severance-stjerne og flere

HQ

Netflix har kunngjort at de utvider rollelisten til Avatar: The Last Airbender, live-action-versjonen av den elskede anime-serien. Etter en populær, om enn noe middelmådig mottatt første serie med episoder, er den andre og tredje sesongen i produksjon, og i ånden av dette har streameren presentert en håndfull nye ansikter vi kan forvente å se dukke opp.

Vi blir fortalt av Netflix at sesong 2 til å begynne med vil introdusere Terry Chen som Jeong Jeong, Dolly De Leon som Lo og Li, Lily Gao som Ursa, Madison Hu som Fei, og Severance stjerne Dichen Lachman som Yangchen.

For å bygge videre på disse nye tilskuddene som også vil vises i sesong 3 også, kan vi forvente at Jon Jon Briones spiller Piandao og Tantoo Cardinal som Hama i den tredje episoden.

Vi venter fortsatt på å få vite når Avatar: The Last Airbender kommer tilbake for sin andre sesong, men vi vet at produksjonen av denne oppfølgingsrunden av episoder er avsluttet, og at arbeidet med den tredje episoden er i gang akkurat nå.