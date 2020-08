Avatar: The Last Airbender-skaperne dropper Netflix-filmen

Du ser på Annonser

Man kan trygt si at majoriteten av Avatar: The Last Airbender-fansen ikke er særlig begeistret for filmen fra 2010, men håpet om at Netflix-filmen som ble annonserte for to år siden skal bli bedre har vært ganske stor siden Michael Dante DiMartino og Bryan Konietzko, seriens skapere, sa de ville overse prosjektet. Dessverre kan det være greit å skru ned forventningene igjen.

I et åpent brev skriver DiMartino at både han og Konietzko forlot filmprosjektet etter sterke uenigheter med retningen Netflix ønsker å ta i juni. Han gjør det klart at produksjonen vil fortsette, men om vi noen gang får se sluttresultatet vil det ikke være det duoen hadde planlagt eller sett for seg. Vi får se om filmen uansett har en sjanse til å bli god eller ei.