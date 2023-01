Avatar: The Way of Water er nå den femte mest innbringende filmen gjennom tidene

HQ

Vi visste at det ville skje på et tidspunkt, men Avatar: The Way of Water har nå flyttet inn på femteplass i tidenes høyeste innbringende liste for billettkontoret, ettersom filmen har overgått det Avengers: Infinity War klarte å oppnå for noen år siden.

Filmen har nå klart å netto $ 2,054,734,732 på billettkontoret, noe som setter den rundt $ 15 millioner bak Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. I hovedsak, ikke bli overrasket over å høre at James Cameron har tre filmer blant de fire beste mandag morgen, da det er veldig sannsynlig at Avatar 2 slår av Star Wars i løpet av de neste dagene.