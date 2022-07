Avatar: The Way of Water får også LEGO-behandlingen

HQ

med tanke på at originalen fra 2009 ble den mest innbringende filmen gjennom tidene den gang, vil Avatar: The Way of Water utvilsomt bli en av årets største filmer når den har premiere i desember.

Derfor er det heller ikke overraskende at vi allerede begynner å se flere produkter basert på den kommende filmen, og nå blir også LEGO med på leken. I forbindelse med San Diego Comic Con har den danske leketøysprodusenten avslørt fire nye sett som er basert på det magiske universet.

Det dreier seg om følgende sett med de veiledende utsalgsprisene angitt i amerikanske dollar:



Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch - $39.99



Jake & Neytiri's First Banshee Flight - $59.99



Floating Mountains: Site 26 & RDA Samson - $89.99



Jake Sully & his Avatar - $19.99



De nye LEGO-settene blir tilgjengelige fra 1. oktober.