Avatar: The Way of Water har gått forbi Spider-Man: No Way Home på billettkontoret

Vi visste at det kom, men nå er det offisielt, Avatar: The Way of Water har slått Spider-Man: No Way Home på billettkontoret. Den James Camerone-regisserte filmen har dermed blitt tidenes sjette mest inntjenende film ved å ha tjent $ 1,928,251,314 i total brutto, noe som setter den rundt 7 millioner dollar foran den mest innbringende Spidey-filmen.

Dette betyr at Avengers: Infinity War vil være den neste titanen for Avatar 2 å erobre. En bragd som vil lreve en del ettersom den tredje Avengers-filmen for øyeblikket er over 100 millioner dollar foran. Om The Way of Water likevel skal klare det er den heller ikke langt unna Star Wars: Episode VII - The Force Awakens som bare sitter 20 millioner dollar foran Avengers.