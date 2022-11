Avatar: The Way of Water må bli en av verdens mest sette filmer for å ikke tape penger

James Cameron var tidlig ute med å som forventet avsløre at å lage oppfølgerne til Avatar ville bli ekstremt dyrt og tidkrevende, men han har vært forsiktig med å si akkurat hvor mye han og studioet bruker. Nå har vi likevel fått en klar indikasjon.

I et intervju med GQ forteller Cameron at Avatar: The Way of Water må bli tidenes tredje eller fjerde mest sette filmer for å i det hele tatt ikke gå i minus. Ikke akkurat noe som er lett å gjøre, men vi skal ikke glemme at den verdenskjente regissøren allerede har gitt oss nummer en og tre på de fleste lister med henholdsvis Avatar og Titanic, så det er slettes ikke et umulig mål.

Har du planer om å se Avatar: The Way of Water på kino?