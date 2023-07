Avatar: The Way of Water sies å ha en massiv første uke på streamere

HQ

Det ser ut til at fansen av Avatar -universet har vært like ivrige etter å se den siste delen hjemme som på kino. Som Deadline skriver, viser ferske tall fra Nielsen (som måler seertallene i USA) at Avatar: The Way of Water har blitt en streaming-titan i tillegg til å være en gigant i kinobransjen.

Tallene viser at etter at filmen ble lansert på Disney+ og Max i USA 7. juni, klarte The Way of Water å trekke inn 1,9 milliarder seerminutter i løpet av den første uken, noe som gjør filmen til den største debuten på strømmetjenester i denne perioden.

Det skal sies at The Way of Water ikke var langt foran noe annet, ettersom den siste sesongen av Netflix' Manifest klarte å samle inn 1,6 milliarder minutter i samme periode.

Det gjenstår å se hvordan disse tallene slår ut globalt.