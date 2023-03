Avatar-produsent avslører hvorfor åpningen av Avatar 4 allerede er filmet

HQ

Vi har visst en stund at James Cameron og resten av gjengen i Avatar-universet har begynt å jobbe med fremtidige filmer, og dette inkluderer filming for ikke bare Avatar 3, men også Avatar 4 som vi ikke forventer før 2026. Men hvorfor får de et så stort forsprang på ting? Produsent Jon Landau har nå gitt oss èn begrunnelse.

I et intervju med Screen Rant om hvorfor Avatar 3 har blitt filmet, så vel som første akt av Avatar 4 under produksjonsprosessen av Avatar: The Way of Water, uttalte Landau:

"Vi filmet ikke bare Avatar 2, vi filmet faktisk for 2, 3 og første akt av film 4. Når sant skal sies er det et tidshopp etter slutten av første akt [av Avatar 4], og vi trengte å få alle barna før de ble eldre."

Så der har vi et hendig lite utdrag av hva vi kan forvente i den fremtidige filmen. Hva håper du å se i Avatar 3 og Avatar 4?