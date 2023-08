Avbrutt Netflix-serie Warrior Nun skal bli en filmtrilogi

HQ

Å skrote serier som ikke lever opp til forventningene, er hverdagskost for kreftene som skjuler seg bak Netflix' vegger, og Warrior Nun var en av de mange produksjonene som fikk sparken i fjor etter å ha eksistert i to sesonger. Det er selvsagt skuffende for fansen, men det er lys i enden av tunnelen.

Nå har seriens produsent annonsert at de planlegger å produsere minst tre filmer basert på Warrior Nun, og at det kan bli starten på et helt nytt filmunivers hvis alt går bra. Gode nyheter for de involverte og alle som fulgte serien da den gikk på Netflix.

Har du sett Warrior Nun og hva synes du om serien?